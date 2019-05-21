Bayburt'un kültür mirası Ankara'da tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Valiliği, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile ilgili kuruluşların iş birliğiyle düzenlenen “Gelenekten Geleceğe Kültür Miraslarımız Somut Olmayan Kültürel Miras Tanıtım Günleri” Ankara'da gerçekleştirildi.

Bayburt'un mimari ve kültürel eserleriyle yer aldığı tanıtım günlerinde Dede Korkut Hikayeleri'nin aralarında bulunduğu ve UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edilen kültürel ögeler vatandaşlara tanıtıldı. Bayburt taşından yapılan minyatür Bayburt Kalesi, Dede Korkut Türbesi, Abdul Vehhab Gazi Türbesi, Şehit Osman Türbeleri ve Sivil Mimari örnekleri ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Tanıtım günlerinde ayrıca Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu tarafından “Sazıyla Sözüyle Dedem Korkut Hikayeleri” ile Bayburt Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Dede Korkut ve Bamsı Beyrek gösterileri sahnelendi.

Çok sayıda vatandaşın ziyaret ettiği Ankara Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tanıtım günlerinde Ankara Valisi Bayburtlu Vasip Şahin de Bayburt standını ziyaret ederek bilgiler aldı.