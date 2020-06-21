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Bayburt'un vilayet oluşunun 31. yıl dönümü

Bayburt 31 yıl önce bugün il statüsüne kavuştu.


Bayburt'un il oluşunun üzerinden 31 yıl geçti. 21.06.1989 tarihinde 3578 sayılı yasa ile il statüsüne kavuşturulan Bayburt, Türkiye'nin 69'uncu vilayeti olmuştu. Cumhuriyet'in ilan edilmesinin ardından 1927'ye kadar Erzurum'a bağlı olan Bayburt, bu tarihte vilayetliğe kavuşan Gümüşhane'ye bağlanmıştı. Köklü tarihi bir geçmişe sahip ve bölgede tarihin belirli zamanlarında merkezi bir yer olan kadim kent Bayburt'un il olma mücadelesi ise hep sürdü. Sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin baskısıyla hemen her dönem dile getirilen il olma sevdasına, en büyük destek 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dan gelmişti. Dönemin Başbakan'ı olan Özal, tam 62 yıl süren mücadeleye son vererek, "İkinci memleketim" dediği Bayburt'un 21.06.1989 tarihinde 3578 sayılı yasa ile il statüsüne kavuşmasının mimarı olmuştu.

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