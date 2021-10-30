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Bayburt'un yüksek kesimleri kardan beyaza büründü

Yağmur yağışının yüksek kesimlerde yerini kara bıraktığı Bayburt’ta, bazı köy ve yaylalar beyaza büründü.

Yağmur yağışının yüksek kesimlerde yerini kara bıraktığı Bayburt'ta, bazı köy ve yaylalar beyaza büründü.


Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düşmeye başladığı Bayburt'un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinin yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı etkili oldu. Aydıntepe'ye bağlı Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırında bulunan Dumlu, Günbuldu ve Kavlatan Köyleri ile yaylalarında tamamen kış yaşanmaya başlandı.


Meraların tamamen kardan kapandığı yaylalarda büyükbaş hayvanlar ahırlara çekilmeden önce kısa süreliğine otlaklara salındı.


Yüksek kesimlerde kış esaretinin başladığını belirten vatandaşlar, “Soğuk günler bizleri bekliyor” dedi.

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