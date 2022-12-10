Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi ulaşımı zaman zaman olumsuz etkiledi.

Kentte dünden itibaren yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Bayburt-Çaykara kara yolundaki 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı Geçidi de yağışın ardından beyaza büründü. Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği beklemekte.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 1 derece olarak kaydedildi.