Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Bayburt'un yüksek kesimlerinde Nisan ayında kış mevsimi yaşanıyor.

Sahur vaktinde başlayan kar yağışı yüksek rakımda bulunan köy ve yaylalarında, Kop Dağı Geçidinde etkili oldu. Kar kalınlığının 20 santimetreye kadar ulaştığı köylerde uzun bir zamanın ardından zemin beyaza büründü.

Kar yağışı aralıklı etkisini sürdürürken karla mücadele ekipleri, yollarda tuzlama ve küreme çalışması başlattı. Kar yağışının yüksek kesimlerde akşam saatlerine kadar etkili olması beklenirken şehir merkezinde ise aralıklı yağmur yağışı görülüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak diğer yerlerin karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği; sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Rüzgâr'ın kuzey batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edildiği belirtilen açıklamada, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.