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Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

İlkbahar mevsiminin ilk günlerinde Bayburt‘un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.


Bayburt'un yüksek kesimleri bugün yağan karla birlikte yine beyaza büründü. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Vaukdağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalara neden oldu. Ağır tonajlı araçlar zincir takarak yola devam etti.


Bayburt kent merkezinde de kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü. Nisan ayında kar sürpriziyle karşılaşan Bayburtlular, "İlkbaharda kışı yaşıyoruz" dedi.

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