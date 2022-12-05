Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kuraklığın iyice hissedildiği Bayburt kent merkezine aralık ayına gelinmesine rağmen kar düşmezken Aydıntepe ilçesine bağlı Trabzon sınırında bulunan yaylalar da kar yağışı zemini beyaza bürüdü. Geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyünde kar yağışı etkili oldu. Kış aylarında nüfusun genelinin şehre indiği köylerde geride kalan az sayıda aile karın tadını kartopu oynayarak çıkardı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeydoğu kesimleri ile Ardahan çevresinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Bayburt, Erzurum ve Ardahan'da 1, Erzincan'da 2 derece olarak kaydedildi.