Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı zemini beyaza bürüdü

Doğu Anadolu bölgesindeki Erzincan, Erzurum, Kars ve Ağrı'da yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı beklenirken, Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Bayburt'ta Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde zemin yağan karla beyaza büründü.

Sabaha karşı yağmur yağışı Bayburt'un yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Hava sıcaklığında düşüş yaşanan ilde Demirözü ilçe merkezi tamamen kar yağışının etkisi altına girdi. Kardan ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Aydıntepe ilçesinde de kar yağışı köy ve yaylalarda etkisini artırdı. Kardan dolayı güzergâhlarda herhangi olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Sabah vatandaşlar karla kaplanan araçlarının üzerini temizledi.

Öte yandan, meteorolojiden Doğu Anadolu için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Erzincan, Malatya, Elazığ, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Ağrı'nın ve Van'ın güneyinde bugün sabah itibarıyla yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Erzincan, Erzurum, Kars ve Ağrı illerinin yüksek kesimlerinde, Van'ın güneyinde (Başkale, Bahçesaray, Çatak) ve Hakkari'nin kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Kuvvetli yağışların bölge genelinde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.