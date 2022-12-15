Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla mücadele

Bayburt'un yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken Bayburt-Çaykara yolu Soğanlı Geçidi bölgesinde Karayolları 106. Bölge Şefliği ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ekipler, iş makineleriyle bölgede karla kaplı yollarda trafiğin aksamaması için seferber oluyor. Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar mücadelesi görülürken şehir merkezinde ise aralıklı olarak yağmurlu hava yer yer etkisini hissettiriyor. Yine merkezde sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 ile 8 derece arasında değişkenlik gösterirken gece saatlerinde hava sıcaklığı 8 derece birden düşerek sıfır derece olarak ölçüldü. Bayburt'un yüksek rakımlı bölgelerinden olan Kop Dağı, Soğanlı Yaylası başta olmak üzere köylerinde de kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.