Bayburt'un yüksek rakımlı köylerinde karla mücadele çalışması sürüyor

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya, Çençül, Dumlu gibi yüksek rakımlı kesimlerinde karla mücadele çalışması Karayolları ekiplerince devam ediyor.

Aralıklı olarak devam eden kar yağışının ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Beyaz örtüye bürünen köylerde Karayolları 106. Bölge Şefliği ekipleri kar temizleme araçlarıyla yolları temizleyerek kapalı köy yolu kalmaması adına çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte Bayburt-Araklı yolu arasındaki Salmankaş Geçidi güzergahında da çalışmalar devam ederken, sürücülerin trafikte sorun yaşamaması adına çalışmalar titizlikle devam ediyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, merkez ve ilçelerde hafta boyunca sisli havanın etkili olacak, hava sıcaklığı ise eksi 10 dereceye kadar düşecek.