Bayburt'un yüksek rakımlı meraları artık boş değil

Bayburt'ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayanların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan “Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü' Nedenim Var” projesi kapsamında, 1 yıl ödemesiz, sıfır faizli koyun sürüleri vatandaşlara dağıtılıyor.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, beraberindeki ilgili heyetle meralara çıkarak proje kapsamında koyunlarını teslim alan vatandaşlara hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Vali Cüneyt Epcim, merkez Gençosman köyünden Alaattin Yenitürk ve Demirözü İlçesi Yukarı Dikmetaş köyünden Hasan Cengiz'i ziyaret etti.

Vali Epcim, “Bu projede kayırma şu bu yok. Kimin şartları tutuyorsa onlara veriliyor. Bayburt Valiliğiyle İl Tarım Müdürlüğü himayesinde valiliğimizle Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüyle yapılan sözleşmeye dayalı olarak bu projeyi uyguluyoruz. İl Tarım, Özel İdaresi, Ziraat Odası da paydaşlarımız. Bu proje kapsamında çok sayıda insanımızı, özellikle koyun üretiminin geliştirilmesine yöneltmek istiyoruz. Neden bunu yapıyoruz. Türkiye'de Bayburt kadar koyunculuğuna uygun bir alan yok. Her tarafımız mera. Mera alanlarımız boş ve üretimi bekliyor. 8 ay otlatma imkanımız var. 8 ayı bedavaya getirebiliyoruz. Koyunun bir tanesi öldüğünde az bir masrafla tolere edilebiliyor. Bu gibi artıları var bu işin. İnşallah bölgemizin kalkınmasına vesile olur bu proje” dedi.