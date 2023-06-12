BAYFEST Bilim ve Teknoloji Festivali başladı

Bayburt'ta BAYFEST Bilim ve Teknoloji Festivali'nin açılışı gerçekleştirdi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Bayburt Milletvekili Orhan Ateş ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen BAYFEST Bilim ve Teknoloji Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından stantları gezen Başkan Pekmezci öğrenci ve öğretmenlerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açılışta, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler yer aldı.