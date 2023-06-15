BAYFEST Bilim ve Teknoloji Festivali'ni 3 günde 5 bin kişi ziyaret etti

Bayburt'ta birincisi düzenlenen ve son güne kadar yoğun ilgi gören Bilim ve Teknoloji Festivali'ni üç günde 5 bin kişi ziyaret etti.

12 Haziran'da açılış töreniyle başlayan ve üç gün süren festival, atölyeler, etkinlikler, yarışmalar ve gösterilerle öğrencileri ve vatandaşları ağırladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen festivaldeki 3D yazıcı ve kalem, model uçak simülasyonu, robot gösterileri, planör yapımı, drone simülasyonu, uçurtma yapımı, VR gözlük ile sanal gerçeklik, hologram yapımı, su roketi, sihirli labirent, alevlerin müzikle dansı, kodlamalar, zspace artırılmış gerçeklik ve elektrikli deney setinden oluşan atölyelerde heyecan dolu çalışmalar yapıldı.

Atölye çalışmalarının yanı sıra festivalde yer alan tasarla yap uçur, stracth kodlama ve spor parkurundaki yarışmalar heyecanın ve eğlencenin dozunu artırdı.

TEKNOFEST Türkiye Finallerinde 2'inci olan Anadolu İmam Hatip Lisesi ROBOHATİP takımı, İHA gösterileri ve roket atışlarıyla festival coşkusunu zirveye taşıdı.

Akşam saatlerinde gerçekleşen gökyüzü gözlem etkinliği ise yoğun ilgi görürken katılımcılar teleskopla gök cisimlerini seyretmenin keyfini çıkardılar.