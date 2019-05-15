Belediye Başkanı Pekmezci: “Engelleri ortadan kaldıracağız”

Bayburt'ta Engelliler Haftası dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce program düzenlendi.

Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Bayburt Engelsiz Yaşam Merkezi sakinleri tarafından şiirlerin okunduğu ve türkülerin seslendirildiği programda konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, engelli vatandaşların yaşadığı şehirde daha mutlu olmaları adına engelleri hep birlikte ortadan kaldıracaklarını söyleyerek, “Engelliler Haftası dolayısıyla aranızda bulunmak, sizlerle birlikte bir şeyleri paylaşma adına bizlere bir kıvanç ve mutluluk kaynağı oldu. Bizler yerel yönetimler olarak şehrimizde engelli vatandaşlarımızın engellerini ortadan kaldırmak adına şehri nizamlarken, alt yapıyı oluştururken onlarla ilgili sokakları, caddeleri, parkları planlarken engeli vatandaşlarımızın en önde, en ileride en güzel şekilde hareket edebilecekleri şekilde yapmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz” dedi.

Bayburt Belediyesi'nin engelli vatandaşlar için yaptığı hizmetlerden bahseden Başkan Pekmezci, “Engelli vatandaşlarımızın engellerini ortadan kaldırarak hayatı birlikte paylaşmak adına onlara yaşama sevinci vermek ve yarınlara umutla bakabilmelerini sağlamak zorundayız. Size bir örnek vermek istiyorum. Bundan yaklaşık 15 yıl önce bir mahallemizden bir engelli vatandaşımız bize başvurdu. Bir ev yapmak istediğini ancak engelli olduğu için tek katlı olmasını istedi ve ona yardımcı olduk. Vatandaşımız engelliydi yürüyemiyordu. Ama eşinin de gözleri görmüyordu. Düşünebiliyor musunuz? Görmeyen gözler ve yürüyemeyen ayaklar hayatı birbirine dayanarak yaşamak ve o mutluluğu birlikte paylaşıyorlar. Bir vatandaşımız geldi makama geçen hafta engelli çocuğuyla beraber. Engelliler için bir kaldırım yapılmış dedi ama oradan araç çıkamıyor. Anında gerekeni yaptık. Ve bir başka istekte bulundu. Benim çocuğum diğer çocuklar gibi hafta sonu şehir parkından faydalanıyor. Ama engelli aracı oraya gidince şarj bitiyor ve zorluk çekiyoruz dedi. Oraya bir engelli aracı şarj cihazı istedi. Hemen talimatı verdik inşallah oraya üç aracın park edebileceği ve şarj olabileceği bir cihazı yerleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Pekmezci, “Bizim hayalimiz ve umudumuz yarınlarda engelsiz bir hayatı birlikte paylaşmak. Biz belediye olarak aynı zamanda engellilerle ilgili konuda pozitif bir ayrımcılık yerine getireceğiz. Biz engellilerimizi baş tacı edeceğiz. Engelli vatandaşlarımızın yaşadığı bu şehirde daha mutlu olmaları adına engelleri ortadan kaldıracağız” diye konuştu.