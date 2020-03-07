İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye personelinden örnek davranış

Bayburt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Yakup Temur, Uzun Gazi Mahallesinde temizlik yaptığı sırada bulduğu bir miktar paranın sahibini bulamayınca mahalle muhtarı İsmail Pekmezci’ye teslim etti.

Bayburt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Yakup Temur, Uzun Gazi Mahallesinde temizlik yaptığı sırada bulduğu bir miktar paranın sahibini bulamayınca mahalle muhtarı İsmail Pekmezci'ye teslim etti.


Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Yakup Temur, Bayburt merkez Uzun Gazi Mahallesinde temizlik yaptığı esnada bir miktar para buldu. Çevrede yaptığı araştırmada paranın sahibini bulamayan Temur, parayı mahalle muhtarı İsmail Pekmezci'ye verdi. Temizlik işçisinin yaptığı örnek davranış insanlık ölmemiş dedirtti. Paranın bir ihtiyaç sahibinin veya emekli birisinin olabileceğini düşündüğünü belirten Temur, “Vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Yine böyle bir durumla karşılaşsam aynı şekilde davranırım” dedi.


Uzun Gazi Mahalle Muhtarı İsmail Pekmezci ise, Temur'un örnek davranışının takdire şayan olduğunu söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.