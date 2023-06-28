Belediyenin mezbahanesinde kurbanlar hijyen ortamda titizlikle kesildi

Bayburt Belediyesi'ne ait tarım yerleşkesindeki mezbahanede kurbanlıklar usta kasaplarca kesilerek, hayvan sahiplerine parçalanıp teslim edildi.

Modern kurban kesim makineleriyle, toplu kesim gerçekleştiren kasaplar, vatandaşların kurbanlıklarını bir an önce teslim etme gayreti içerisinde bulunarak, sabahın erken saatlerinde hızlıca kurbanlıkları kesmeye başladılar. Aldığı hizmetten memnun olduğunu söyleyen Ali Köse isimli vatandaş, "Sabah erkenden Bayburt Belediyesi mezbahanesine geldik, kasapların elleri çok hızlı, hemen hemen bir saat içerisinde hayvanlarımızı kesip, parçalayıp bizlere verdiler" dedi.

Usta kasaplar ise, vatandaşın beklememesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, kurban kesiminin akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdiler.