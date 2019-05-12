BGC Başkanı Yıldız: "İçimizde hep bir ümit var"

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Yaşar Yıldız, Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri ve Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Nişancı'nın sağ salim evine dönmesini beklediklerini söyledi.

Konu ile ilgili Soğanlı Dağları'nda devam eden çalışmayı takip eden Yıldız, basın camiası olarak çok acı bir olay ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, "Abdulkadir Nişancı kardeşimiz işinde çok başarılı kıymetli bir kardeşimizdi. O günde buraya yol açma çalışmalarını haberleştirmek için gelmişti. Bu acı olay başına geldi. Arama çalışmalarını takip ediyoruz. Allah onu ailesine, eşine, çocuklarına ve bizlere bağışlar inşallah. Devletimiz tüm gücünü seferber etti. Kalabalık bir ekiple çalışmalar devam ediyor. İlimiz ve bölgemizden, Ankara'dan çalışmalara güç veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Abdulkadir kardeşimizi sağ salim evine, ailesine kavuşur. İçimizde hep bir ümit var" dedi.

Nişancı ile Bayburt Gazeteciler Cemiyeti yönetiminde görev yaptıklarını ve haberi duyan Bayburt basın camiasının perişan olduğunu söyleyen Yıldız, sosyal medya hesaplarından yapılan çirkin paylaşımlara değindiği açıklamasında, "Ülkenin birçok kesiminden bu üzüntümüzü paylaşan, desteklerini sunan meslektaşlarıma ve herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bu üzüntülü günümüzde sosyal medya hesaplarından çirkin paylaşımlar yapanları da kınıyorum. Bu şahıslarla ilgili Başsavcılığımız harekete geçti ve devletimiz bu üzüntülü günlerde yapılan bu aymazlıklar için de gerekeni yapacaktır" diye konuştu.