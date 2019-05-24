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BGC Başkanı Yıldız'dan taziye mesajı

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Yaşar Yıldız, Abdulkadir Nişancı için bir başsağlığı mesajında bulundu.


Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi de olan Nişancı'ya Allah'tan rahmet dileyen Yıldız, “Çok sevdiğimiz, işinde başarılı bir kardeşimizdi. Onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.


Görevi başında hayatını kaybeden Nişancı'nın basın şehidi olduğunu söyleyen Yıldız, “Aynı yönetimde yer almış kişiler olarak bizler kendisinde razıydık. Allah rahmet eylesin, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere, tüm basın camiasının ve Bayburt'un başı sağ olsun” diye konuştu.

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