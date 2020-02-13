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Bilgiç'ten Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye makamında nezaket ziyaretinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, Bayburt İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Bilgiç'e teşekkür ederek, "Alay Komutanımıza çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Şehrimize yararlı hizmetlerde bulunuyor. Biz de belediye olarak her türlü desteğe hazırız" diye konuştu.


İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç ise, misafirperverliğinden ötürü Başkanımız Pekmezci'ye teşekkür ederek, Başkan Pekmezci'ye Bayburt'ta yaptığı hizmetlerde başarılar diledi.

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