Bilim Fuarında 80 öğrenci ürettikleri projelerini sergilediler

Bayburt'ta ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan projeler Bilim Fuarında sergilendi.

Okul bahçesindeki sergide 80 öğrencinin yaptığı 25 proje, yaklaşık 25 danışman öğretmenin destekleriyle ortaya çıktı. Bilim fuarının açılışı öncesinde fuara ilişkin bilgiler verildi. 10 farklı alandan, 25 projenin sergilendiği Bilim Fuarında açılış öncesi konuşan okul öğretmenlerinden proje koordinatörü Adem Ertaç, “9. dönem Bilim Fuarımızı açmamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizin bildiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden araştırmacı bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bu amaç doğrultusunda bilim fuarımızda 3 farklı türden, 10 farklı alandan yaklaşık 25 proje, 25'e yakın öğretmen danışmanlığında 80 öğrenci tarafından sergilenecekti. Öğretmen ve öğrencilerin gayretleriyle ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Davul zurna eşliğinde açılışı yapılan bilim fuarında, vatandaşlar stantları gezerek öğrencilerden yaptıkları projeler hakkında bilgi aldılar. Projelerini heyecanla anlatan öğrencilerin stantlarına ise katılanlar yoğun ilgi gösterdi.