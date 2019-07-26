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Bilim Sanat Merkezi'nden Dede Korkut sergisi

Bayburt Bilim Sanat Merkezi tarafından Bayburt Dede Korkut 25.

Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında resim sergisi düzenlendi.


Bayburt Valiliği önünde düzenlenen Bilim Sanat Merkezleri 4. Ulusal Posta Sanatı Dede Korkut Kitabından Yansıyanlar konulu serginin açılışına Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin, TİKA Başkan Yardımcısı Yaşar Nuri Kılıç ve vatandaşlar katıldı.


Türkiye'nin dört bir yanından Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin zarflar üzerine yaptığı resimlerin sergilendiği etkinliğin açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar sanatseverlerin beğenisine sunulan eserler hakkında Bayburt Bilim Sanat Merkezi Müdürü Aydın Doğan'dan bilgi aldılar.

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