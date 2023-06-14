Bilim ve Sanat Merkezinden müzik dinletisi ve resim sergisi

Bayburt Bilim ve Sanat Merkezinin Taşhan'da düzenlediği müzik dinletisi ve resim sergisi ziyaretçilerini ağırladı.

BİLSEM sanat alanı öğrencilerinin çalışmalarına yer verilen etkinlikler, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin yoğun katılımıyla açıldı.

Açılışın ardından öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde çocuk şarkıları ve Türk halk müziğine ait en güzel besteleri saz, keman ve piyano eşliğinde seslendirdi. Müzik dinletisinden sonra resim sergisinde yer alan görseller de misafirlerin beğenisine sunuldu.

Öğrencilerin dönem boyunca hazırladığı karakalem, kolaj, mozaik, illüstrasyon, yağlı boya, kuru boya, tuval üzerine akrilik, fiber art, çizgi çalışmaları, diğer görseller ve atık malzemelerden yapılan heykeller ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.