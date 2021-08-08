‘Bir Zamanlar Bayburt' temalı fotoğraf yarışmasının kazananı belli oldu

Bayburt'ta düzenlenen "Bir Zamanlar Bayburt" temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı.

178 adet fotoğrafın katılım sağladığı yarışmada Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Yazı İşleri Müdürü Hakkı Haşlak, Mali Hizmetler Müdürü Remzi Kılıç, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Emre Kiki ile Sanat Tarihçisi Samet Ergün'den oluşan komisyon, uzun ve yoğun geçen bir değerlendirme sürecinin ardından Sadık Yavuz' a ait fotoğrafı birinci olarak belirledi.

Diğer fotoğraflar ise yarışma şartnamesinde belirlenen ‘Fotoğrafların Bayburt Belediyesi arşivinde bulunmaması, internet sitelerinden indirilmemesi ve şehrin özelliklerini yansıtması' gibi kurallara aykırı olması sebebiyle dereceye giremedi.

Yarışmanın birincisi Yavuz, Bayburt Belediyesi Başkanlık makamında düzenlenen törenle 1 adet cumhuriyet altını olan ödülünü Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin elinden aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile değerlendirme komisyonu üyeleri Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Yazı İşleri Müdürü Hakkı Haşlak, Mali Hizmetler Müdürü Remzi Kılıç, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Emre Kiki ile Sanat Tarihçisi Samet Ergün'ün hazır bulunduğu törende açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci, "Sadık Yavuz Bey'i özellikle fotoğraf konusunda Bayburt'un hafızası olarak görüyoruz. Bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür ediyorum. Kendilerini yürekten kutluyorum. Komisyondaki arkadaşlarımız kendilerinin fotoğrafını birinci olarak mütalaa etmişler. Diğer fotoğraflar arasında dereceye girecek eser bulunmadığı için yalnız bir fotoğraf dereceye girdi. Bu vesileyle arkadaşlarımızın huzurunda kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Yarışma birincisi Sadık Yavuz birinciliğe seçilen fotoğrafı hakkında bilgi vererek, yarışmanın Bayburt'un görsel hafızasına katkıda bulunduğunu ve fotoğraf sanatına dikkat çekilmesi adına bu tip yarışmaların önemli olduğunu belirterek Başkan Pekmezci'ye düzenlenen yarışma ile çalışmaları için teşekkür etti.

Tören hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Yavuz'un birincilik elde eden fotoğrafı Belediye Başkanlığı tarafından şehrin geçmişine ışık tutmak ve hafızasını yeniden kayıtlara geçirmek adına oluşturulacak albümde yerini alacak.