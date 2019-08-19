İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bitkin halde bulunan yavru vaşak koruma altına alındı

Bayburt’ta nesli tükenmekte olduğu için Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan yavru bir vaşak, bitkin halde bulunarak koruma altına alındı.

Bayburt'ta nesli tükenmekte olduğu için Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan yavru bir vaşak, bitkin halde bulunarak koruma altına alındı.


Türkiye'de, küresel ölçekte tehlike altında olan 364 tür ve alt tür yer alıyor. Bayburt kırsalında bulunan yavru vaşak da bu türler arasında.


Bayburt'ta çobanlar, kırsal alanda yavru bir vaşak gördü. Uzun bir süre gözetlenen ve annesi gelmeyen vaşak yavrusu, çobanlar tarafından alınarak Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.


Vaşak yavrusunun kapsamlı bir muayenenin ardından herhangi bir yarasının bulunmadığı, bitkin olduğu belirlendi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine teslim edilen yavru vaşak, ileri derecede tektik ve bir süre gözlem altında tutulması için Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.