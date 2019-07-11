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Boğa'nın kamyon kasasından atlaması güvenlik kamerasına yansıdı

Bayburt’ta 1 ton ağırlığındaki kurbanlık boğanın kamyon kasasından atlayarak firar etmeye çalışması, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayburt'ta 1 ton ağırlığındaki kurbanlık boğanın kamyon kasasından atlayarak firar etmeye çalışması, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.


Bayburt'un merkeze bağlı Mutlu köyünde besicilik yapan Vehbi Akdeniz, 1 ton ağırlığındaki kurbanlık boğasını, kamyonla bir başka köye götürmek üzere yola çıktı. Akaryakıt istasyonunda yakıt almak için duran kamyondan bağını koparan boğa, kasadan aşağıya atladı. İstasyon görevlilerinin kaçıştığı olayda, boğa sahibi tarafından yakalandı. Büyük panik yaşanan olay anı istasyonun güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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