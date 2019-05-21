Bölge il milli eğitim müdürleri, Vali Pehlivan'ı ziyaret etti

Mesleki ve Teknik Eğitim Toplantısı'na katılmak üzere Bayburt'a gelen bölge il milli eğitim müdürleri Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karaşoğlu eşliğinde ziyaretine gelen heyetten çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Mesleki ve teknik eğitim başta olmak üzere eğitim öğretim faaliyetleri hakkında tespit ve değerlendirmelerde bulunan Vali Pehlivan heyet ile ilgili çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyarete Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Celil Kahveci, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ile Trabzon İl Milli Eğitim Müdür Vekili Bünyamin Akyüz katıldı.