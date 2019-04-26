İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bölge İl Müftüleri İstişare toplantısı yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca, yürütülen hizmetlerin değerlendirilmesi, hizmette verimliliğin artırılmasına yönelik Ordu/Fatsa’da düzenlenecek olan 36.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, yürütülen hizmetlerin değerlendirilmesi, hizmette verimliliğin artırılmasına yönelik Ordu/Fatsa'da düzenlenecek olan 36. İl Müftüleri İstişare Toplantısında müzakere edilecek konuların ön müzakeresini yapmak üzere bölge il müftüleri toplantısı yapıldı.


Bayburt İl Müftülüğünde yapılan toplantıya; Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topcu, Ardahan İl Müftüsü Remzi Pehlivan, Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Bingöl İl Müftüsü Muharrem Genç, Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Iğdır İl Müftüsü Mustafa Tekin, Kars İl Müftüsü Yusuf Eviş, Muş İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Van İl Müftüsü Sebahattin Keskin ve Ağrı, Muş Milli eğitim Şube Müdürleri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.