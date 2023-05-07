Borç filmi izleyiciden tam not aldı

Bayburtlu sanatçı Serdar Orçin'in başrolünde yer aldığı Borç isimli filmin gösterimi belediyenin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Baberti Külliyesi'nde bulunan Ata Sinema Salonu'nda gerçeklesen gösterimde Bayburtlular filme tam not verdi. Filmin ardından gerçekleşen söyleşide Yönetmen Vuslat Saraçoğlu, Oyuncu Serdar Orçin ve Oyuncu Ece Dizdar ile bir araya gelen izleyiciler hem oyuncularla tanışma fırsatı bulurken hem de film hakkında konuşma imkanına sahip oldular.

Yoğun ilgi gören film gösterimine Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in eşi Büşra Epcim, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.