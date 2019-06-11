İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bozkır'da açan çiçekler Bayburt'a renk kattı

Bayburt’ta açan kır çiçekleri bozkırı mor ve sarı renge boyadı.

Bayburt'ta açan kır çiçekleri bozkırı mor ve sarı renge boyadı.


Bayburt'ta yağışların ardından havanın ısırması bozkırda mor ve sarı kır çiçeklerinin oluşmasına neden oldu. Bozkırda birçok alan mor ve sarı renge büründü. Doğada oluşan bu çiçek tarlaları görülmeye değer görüntüler oluşturdu. Erzincan - Bayburt kara yolu üzerinde seyir halindeki sürücüler araçlarını durdurarak çiçekler arasında öz çekim yapmayı ihmal etmedi.


Mor ve sarı çiçeklerin arasında hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, “Yoldan geçerken fark ettik. Bu güzelliği ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiriyoruz. Böyle manzaraları görmek zor. Bulmuşken değerlendirmek istedik.” dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.