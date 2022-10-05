BTSO seçimlerinde Seyhan güven tazeledi

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) olağan genel kurul heyecanı yaşandı.

Mevcut Başkan Süleyman Seyhan ile Recep Ağın'ın yarıştığı kongrede 7 grupta 15 isim yarıştı. Grupların tamamını Süleyman Seyhan'ın listesinden seçime giren isimler kazandı.

İki grup haricinde heyecanın yaşanmadığı seçimlerde, en çok fark ise mevcut Başkan Süleyman Seyhan'ın yarıştığı 6'ncı grupta oldu. Seyhan, kendi grubunu 53'e 11 oy farklı ile aldı.

Süleyman Seyhan Başkanlığında oluşan Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası yeni yönetim kurulu üyeleri şöyle: Abdulkadir Polat, Ali Karslı, Binali Cebeoğlu, Emre Konca, Ersoy Özbek, Hamdi Baydemir, Mahmut Osmanoğulları, Muhsin Bahadır, Murat Kardeş, Mustafa Canmemiş, Nazmi Mazlum, Nuri Sefa Develi, Osman Gülsüm, Selçuk Topsakal.

İşte gruplardaki isimler ve aldıkları oy sayıları:

1. Grup

Abdulkadir Polat - Nuri Sefa Develi: 19

Habip Cangi - Turgay Okumuş: 4

2. Grup

Binali Cebaoğlu - Muhsin Bahadır: 19

Bünyamin Beyazıt - Muhammer Yıldızhan: 14

3. Grup

Osman Gülsüm - Ersoy Özbek - Emre Konca: 58

Fatih Ödünç - Esmani Kaban - Faysal Köprücü: 23

4. Grup

Nazmi Mazlum - Murat Kardeş: 20

İlhan Ergül - Ethem Karadeniz: 16

5. Grup

Mahmut Osmanoğulları - Hamdi Baydemir: 36

Recep Ağın - Murat Yıldırım: 18

6. Grup

Süleyman Seyhan - Mustafa Canmemiş: 53

Tevhit Köroğlu - Yener Daştan: 11

7. Grup:

Ali Karslı - Selçuk Topsakal: 41

Güral Tarba - Emre Sevimli: 17

Öte yandan yeni yönetim kurulu önümüzdeki günlerde toplanarak, Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkanını seçecek.