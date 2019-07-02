İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti

Bursa Valisi Yakup Canbolat, oğlu Bünyamin Canpolat’ın askerlik yemin töreni için ailesiyle birlikte geldiği Bayburt’da Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, oğlu Bünyamin Canpolat'ın askerlik yemin töreni için ailesiyle birlikte geldiği Bayburt'da Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.


Vali Canbolat, Bayburt Valiliği'ne gelişinde Vali Pehlivan tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Valilik Şeref Defterini imzalayan Vali Canbolat daha sonra Valilik Makamına geçerek Vali Pehlivan ile görüştü.


Vali Pehlivan, Vali Canbolat'a kendisini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


Vali Canbolat ise Vali Pehlivan'a misafirperverliği ve konukseverliği dolayısıyla teşekkür etti.


Ziyarette Vali Yakup Canbolat ile Vali Ali Hamza Pehlivan'ın eşleri de yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.