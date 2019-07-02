Bursa Valisi Yakup Canbolat, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti

Bursa Valisi Yakup Canbolat, oğlu Bünyamin Canpolat'ın askerlik yemin töreni için ailesiyle birlikte geldiği Bayburt'da Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Vali Canbolat, Bayburt Valiliği'ne gelişinde Vali Pehlivan tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Valilik Şeref Defterini imzalayan Vali Canbolat daha sonra Valilik Makamına geçerek Vali Pehlivan ile görüştü.

Vali Pehlivan, Vali Canbolat'a kendisini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Canbolat ise Vali Pehlivan'a misafirperverliği ve konukseverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyarette Vali Yakup Canbolat ile Vali Ali Hamza Pehlivan'ın eşleri de yer aldı.