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Busenaz Sürmeneli'nin ismi Bayburt Üniversitesinin spor salonuna verilecek

Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli’nin ismi Bayburt Üniversitesinin spor salonuna verilecek.

Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin ismi Bayburt Üniversitesinin spor salonuna verilecek.


Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan başarılı boksörün isminin üniversitenin spor salonuna verileceğini duyurdu.


Busenaz'ın da aralarında bulunduğu Kadın Boks Milli Takımı'nın katılımıyla gerçekleşecek tören, 18 Ekim Pazartesi günü yapılacak.

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