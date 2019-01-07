Buzdan Dede Korkut heykeli

Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan Taş, öğrencileriyle kardan Dede Korkut heykeli ve Bayburt Kalesi'nin siluetini yaptı. Çalışma için çevreden 5 kamyon temiz kar getirildi. 3 günlük çalışmayla kar, suyla yaklaşık 5 metrelik buz kütlesi haline dönüştürüldü. 5 metrelik buz kütlesini işleyen öğrenciler, Dede Korkut heykelini oluşturdu. Heykel ve Bayburt Kalesi ilgi odağı oldu.