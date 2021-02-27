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Buzu sal yapıp Çoruh'ta gezintiye çıktılar

Bayburt’ta, kısmen donan Çoruh nehrinde, bir buz kütlesini sal gibi kullanarak nehirde ilerleyen dört kişi görenleri şaşırttıBayburt kent merkezinde bağlı Karşıgeçit köyüne balık tutmak için giden dört kişi, bazı alanları donan Çoruh Nehri’nde, buz kütlesini sal gibi kullanarak tehlikeye aldırış etmeden nehrin karşısına geçti.

Bayburt'ta, kısmen donan Çoruh nehrinde, bir buz kütlesini sal gibi kullanarak nehirde ilerleyen dört kişi görenleri şaşırttı


Bayburt kent merkezinde bağlı Karşıgeçit köyüne balık tutmak için giden dört kişi, bazı alanları donan Çoruh Nehri'nde, buz kütlesini sal gibi kullanarak tehlikeye aldırış etmeden nehrin karşısına geçti.


Geçmiş yıllarda babaları ve dedelerinin de bu şekilde buz üzerinde nehirde gezinti yaparak karşıdan karşıya geçtiklerini belirten maceraperest gençler, güzel ve heyecanlı olduğunu kaydettiler.


Gençler, yörede 'buz binmek' olarak bilinen bu yolculuğu çocukluklarından itibaren zaman zaman yaptıklarını belirttiler.

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