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Çanakkale Zaferi'nin Türk edebiyatındaki yeri anlatıldı

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü münasebetiyle İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından ‘Çanakkale Zaferi ve Türk Edebiyatında Çanakkale’ konulu konferans düzenlendi.

Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü münasebetiyle İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından ‘Çanakkale Zaferi ve Türk Edebiyatında Çanakkale' konulu konferans düzenlendi.


Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansa Konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Hasan Aktaş, dünyaya emsal teşkil eden zaferin tarihsel hafızanın yanı sıra edebi hafızalara da kazınması gerektiğini ifade etti. Mevcut literatürde yer alan Çanakkale eserlerinin yeterli düzeyde olmadığının altını çizen Aktaş, edebiyatçıların daha fazla ilgi göstermesini istedi. Çanakkale'de işgal kuvveti olarak yer alan Fransızların, Anzakların ve İngilizlerin yüzlerce eser kaleme aldığını belirten Aktaş, edebi temsilin tarihe karşı bir ödev olduğunu söyledi.


Konferansta katılım belgesi takdim eden ve bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, milli ve tarihsel bilincin gelişmesini önemli gördüklerini bildirerek öğrencilere Çanakkale Gezisi sözü verdi.


Konferansa Vali Vekili Ayhan Yazgan, Garnizon Komutanı Davut Balibaşa, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Jandarma Komutanı Halil Murat Bilgiç, Rektör Yardımcısı ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, Memur-Sen Şube Başkanı Fikret Özbey, Şube Başkanı Erdal Şentürk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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