Bayburt'ta yoğun bir katılımla açılışı gerçekleşen Tarım Yerleşkesi Canlı Hayvan Pazarı hizmet vermeye başladı.

Korana virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olan canlı hayvan pazarı, normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başladı. Kapalı süreci fırsat bilen Belediyemiz, eski pazar yerini hızlı bir şekilde boşalttı ve Tarım Yerleşkesi içerisinde yer alan Modern Canlı Hayvan Pazarı'nı tamamlayarak hizmete sundu.

Uzun zamandır pazarın kapalı olmasından dolayı pazara gelemeyen hayvan satıcıları, yeniden işlerinin başına dönmenin mutluluğunu yaşarken, modern tesis karşısında da memnuniyetlerini dile getirdiler.

Bünyesinde kapalı ve açık olmak üzere iki pazar barındıran ve toplam 9 dönüm alan üzerine kurulu Modern Canlı Hayvan Pazarı, 3000 küçükbaş ve 3000 büyükbaş olmak üzere toplamda 6 bin kapasiteye sahip. Ayrıca pazarda bulunan sosyal donatılarda alış veriş yapmaya gelen vatandaşlarımız için bay-bayan wc ler, mescit, çay ocağı ile lokanta da mevcut.

Bayburt'umuzu tarım ve hayvancılık alanında bölgesinde önemli bir konuma taşıyacak olan Modern Canlı Hayvan Pazarı'nda il dışından getirilen hayvanlar için yerleşkede yer alan ahırlar da hizmet vermeye başladı.

Halkın rahat bir şekilde alış verişini gerçekleştirmesi yönünde Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve personeller özveriyle hizmet verirken vatandaşların maske takmaları ve sosyal mesafeye uyma konusunda da uyarıyor.