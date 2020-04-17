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Çiftçi çiftten duygulandıran destek

Bayburt’un merkeze bağlı Taht köyünde ikamet eden Selim ve Havva Demirhan çifti, biriktirdikleri 550 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.

Bayburt'un merkeze bağlı Taht köyünde ikamet eden Selim ve Havva Demirhan çifti, biriktirdikleri 550 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Havva Demirhan'ın, bağışı teslim almaya gelen Jandarma ekipleri karşısındaki mahcup tavrı izleyenleri duygulandırdı.


Geçimlerini çiftçilikle sağlayan ve İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda ikametlerini terk etmeleri sınırlandırılan çift, bağış için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım talep etti. Demirhan çiftinin talebi üzerine köye yönlendirilen ekipler banka hesaplarına yatırmak üzere 550 lirayı teslim aldı.


Havva Demirhan'ın, kendince az bulduğu 250 lirayı teslim ederken yaşadığı mahcubiyet izleyenleri duygulandırdı.

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