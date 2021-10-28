Çiftçinin 50 yıllık hayali gerçek oldu

Bayburt'ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayanların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesinin süresi 1 yıl daha uzatılarak, çiftçilere koyun dağıtımı devam ediyor.

Proje kapsamında Çayırözü Köyündeki çiftçi Kamil Akbaş'a 100 adet koyun teslim edildi. Uzun süredir hayalini kurduğu küçükbaş hayvancılık işine projeyle kavuştuğunu söyleyen Akbaş, "Tarım İl Müdürlüğü bana 100 tane koyun verdi, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği benim 50 senedir kurmuş olduğum bir hayaldi, bu hayalimi gerçekleştirdiler" şeklinde konuştu.

"Gurbetlerde çalışmaktan yorulmuştuk"

Geçim kaynağı olarak koyun yetiştiriciliğine yöneldiğini ifade eden Akbaş, "Ellerin gurbetlerinde çalışmaktan yorulduk, bu koyunları aldım, geçimimi sağlayacağım Tarım müdürlüğümüz sayesinde hayvan, sürü sahibi olduk. Bu hayvanların 7 senede ücretini taksitle ödeyeceğim, takside böldüler bizi daha çok rahatlattılar" dedi. Çiftçilik-hayvancılık işine yönelmeleri konusunda gençlere seslenen Akbaş, "bu iş gerçekten çok iyi bir iş, gurbetlerde para kazanacağım diye gençlerimiz kendilerini hırpalamasınlar, gelsinler Tarım İl Müdürlüklerine, projeye kayıtlarını yaptırsınlar, projeden faydalansınlar" ifadelerini kullandı.

Faizsiz sürü sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Akbaş, ödeme şartlarının kolay olduğunu söyledi. 7 senede faizsiz sürü sahibi olmanın projeyle kolaylaştığını belirten Akbaş, "Ödeme şartları gerçekten çok kolay. Faizi yok, bizim için en önemlisi faizinin olmamasıydı. Bizim arayıp bulamayacağımız bir şey faizinin olmaması. Baş parasına 7 senede sürü sahibi olursun. Hem geçimini sağlarsın bu vesileyle, hem de sürü sahibi olursun" şeklinde konuştu.

Projenin 1 yıl daha uzatıldığını ve bu sürede koyun dağıtımına devam edileceğini söyleyen Veteriner hekim Kürşad Yıldız, projeden faydalanmak isteyen herkesin Tarım il ve ilçe müdürlüklerine gelerek, projeden faydalanmaları çağrısında bulundu.