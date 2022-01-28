Çığ tehlikesine dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD aralarında Bayburt'un da olduğu çok sayıda şehirde yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ olayına karşı uyardı.

Kurumun web sitesinde kar yağışının durmasının ardından Bayburt için ‘sarı' kategorisinde uyarı yayımlanırken, “Yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ise Bayburt ve bölgeyi etkileyen aşırı kar yağışının üzerine yeni ve kalın kar örtüsü birikmesi nedeniyle dik yamaçlarda çığ riskinin artması nedeniyle il genelinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.