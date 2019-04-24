Çocuk Üniversitesi'nde 23 Nisan coşkusu yaşandı

Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Haftası kapsamında, Bayburt Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda bir araya gelen çocuklar 23 Nisan için özel hazırlanan bir gösteri sergilediler. Araştırma Merkezi'nin gönüllü öğrenci ablaları ve ağabeyleriyle birlikte danslar eden ve oyunlar oynayan çocuklar, dolu dolu bir gün geçirdi. Salonun tribünlerini dolduran ebeveynler ise çocuklara alkışlarla eşlik etti.

23 Nisan özel programı hakkında bir açıklama yapan Araştırma Merkezi Müdürü ve Çocuk Üniversitesi Projesi Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kodan, Yaz ve Kış Okullarında çok sayıda öğrenciyi mezun ettiklerini ve Çocuk Üniversitesi'nin bir bilimsel, kültürel ve sosyal sermaye etkinliği olduğunu söyledi. Çocuklara armağan edilen tek Bayram olan 23 Nisan'ı öğrencilerle birlikte kutladıklarını ifade eden Kodan, bu özel gündeki etkinliklerin tümüyle çocuklara arandığını ve çocukların başrolde oldukları bir süreç tasarlandığını dile getirdi. Kodan, Çocuk Üniversitesi'nde akademisyenlerin, idari personellerin ve şehirdeki ailelerin çocuklarının yer aldığı zengin bir katılım sağladıklarını sözlerine ekledi.

23 Nisan etkinliğine Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kodan, aileler ve çocuklar katıldı.