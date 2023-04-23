Çocuklardan Başkan Pekmezci'ye 23 Nisan ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103. kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Etkinlikler dahilinde Milli Eğitim Şube Müdürü Dursun Yeşil, Şair Zihni İlkokulu Müdürü Enver Dağtekin ile 4/A sınıfı öğrencileri Ahmet Yılmaz ve Zeynep İmaç Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak kendisinin de Şair Zihni İlkokulu mezunu olduğunu söyledi ve “Bizim yarınlarımız sizlersiniz. Yarın bu makamlara sizler oturacaksınız. Bu ülkenin gerçek sahipleri sizlersiniz. Onun için kendinizi iyi yetiştirin, eski bir öğretmen olarak şunu ifade edeyim öğretmenlerinizin sözünü dinleyin. İyi çalışmanız, iyi gayret etmeniz lazım.” ifadelerini kullandı.

Başkan Pekmezci çocuklara aynı zamanda tavsiyelerde bulunarak kendi dönemlerindeki 23 Nisan kutlamalarından da bahsetti.

Daha sonra Ahmet Yılmaz ve Zeynep İmaç Başkan Pekmezci'den makamı devralarak çocuklara yönelik faaliyetlerin artırılması, geri dönüşüm kutularının sayılarının artırılması ve okulların bahçelerine spor alanları yapılması taleplerinde bulundular. Başkan Pekmezci ise talepleri tek tek not aldırarak gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Ziyaret sonrası Başkan Hükmü Pekmezci öğrencilere kitap seti ve bayram harçlığı verirken Şube Müdürü Yeşil ve Okul Müdürü Dağtekin'e kitap hediye etti.