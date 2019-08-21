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Çocukların güvenliği için oyun parklarının altına kum serimi yapıldı

Bayburt Belediyesi ekiplerince çocukların güvenliği için oyun parklarının altına kum serimi yapıldı.


Yaz günlerinde zamanlarının büyük çoğunluğunu parklarda geçiren çocukların güvenliği için Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, çocuk parklarında kum serimi çalışması gerçekleştirildi.


Ekipler, hastane bölgesindeki parkları elden geçirerek daha güvenli ve bakımlı bir görüntüye kavuşturdu.


Öte yandan Bayburt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, mesire alanları başta olmak üzere yol kenarları, mahalle araları, toplu yaşam alanları vb. alanlarda çöp toplama ve temizlik çalışması yaptı.

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