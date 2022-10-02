Çocukların yaktığı ateş 650 balyayı ve çadırı kül etti

Bayburt'un merkez köylerinden olan Mutlu köyünde yaşayan Bedir Söğüt isimli vatandaşa ait tarlada yangın çıktı. 650 balyayla birlikte 200 metrekare çadır yanarak kül oldu.

Yangını gören vatandaşlardan alınan bilgiye göre küçük çocuklar tarla yakınlarında oyun amaçlı ateş yaktılar. Rüzgarın da etkisiyle alevler bir anda büyüyerek Söğüt'ün tarlasına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına 1 saat müdahale etti. Ekipler, tutuşan kuru otları söndürerek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri bölgeden ayrıldı.