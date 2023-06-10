İhlas Haber Ajansı

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Çoruh Anaokulu öğrencileri yılsonu gösterilerini sergiledi

Bayburt’ta anaokulu öğrencilerin gösterileri ve mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Bayburt'ta anaokulu öğrencilerin gösterileri ve mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu.


Okulların tertip ettiği sene sonu gösterileri ve öğrencilerin mezuniyet heyecanı sürüyor. Çoruh Anaokulu, düzenlediği yılsonu programında misafirlerini ağırlarken öğrencilerin gösterileri ve mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu.


İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı programda öğrenciler birbirinden güzel gösterilerini sergileyip doyasıya eğlendiler.


Şehit Mustafa Karasakal Tiyatro Salonunda gerçekleşen program, mezuniyet töreniyle devam ederken öğrenciler, mezuniyet belgelerini İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in elinden aldılar.

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