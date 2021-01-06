Çoruh Balığı tezgahta yerini aldı

3 kilosu 25 liraya satılan balığa Bayburtlular yoğun ilgi gösteriyor. Diğer balık türlerinden daha lezzetli olduğunu iddia eden balık satıcısı Hasan Güllü, "Diğer balıklardan farklı olarak öncelikle etli bir balık, eti olan lezzetli bir balık. Kılçığı çok fazla değildir, Çoruh'un serin sularında yaşadığı için yağlı oluyor, yağ ise balığı lezzetlendirir." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 25 yıldır balık işiyle uğraştığını ifade eden Güllü, "Memleketimizin önemli değerlerinden biridir Çoruh balığı, bizde bu değere sahip çıkarak kış aylarında Çoruh balığımızı alıcısıyla buluşturuyoruz, talep bir hayli fazla, bu durum bizi memnun ediyor. Hem satıcı olarak biz, hem de alıcı olarak vatandaş memnun" ifadelerini kullandı.

"Çoruh balığı deyip geçmeyin"

Çoruh balığının 5-6 farklı çeşidinin olduğunun altını çizen Güllü, "Çoruh balığı deyip geçmeyin. İnsanlara Çoruh balığı deyince akıllarına sadece sazan geliyor, sanıyorlar ki sazan balığı diğer bir ifadeyle Çoruh balığı tek cins, oysa bunun kızılkanat olanı var, bıyıklı olanı var, alabalık, tahta olan türü var, meşhur sarıbalığımız var, zaten en bilineni de odur" diye konuştu. Serpme torla tutmanın yanı sıra bazen de buzların altından balığı elleriyle yakaladıklarını belirten Güllü, "serpme torla ya da germe ağla avlanırız genellikle ama bazen Çoruh buz tuttuğu için torla yakalamak mümkün olmaz, bizde buzu çatlatır balığı elle yakalarız" dedi. Günlük ortalama 100 kilo civarında balık tuttuklarını ifade eden Güllü, talebin fazla olduğunu, balıkların ise gün içinde su atılarak bitirildiğini sözlerine ekledi.

“Buzu kırarak güle oynaya balık avı”

Öte yandan Bayburt'ta başlayıp Erzurum'un Pazaryolu, İspir ilçelerini takip ederek Artvin'e kadar uzanan Çoruh nehrinde buzu kırıp balık tutan bazı vatandaşların güle oynaya balık avı izleyenleri gülümsetti. Pazaryolu'nda buz tutan Çoruh nehrinde elleriyle sazan balığı avlayan vatandaşlar, renkli görüntü oluşturdu.