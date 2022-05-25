Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yılsonu sergisi

Sergiye; Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in eşi Büşra Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar ve kurum müdürleri katıldı.

Sergide; çocuk gelişimi, el sanatları ve moda tasarım teknolojisi alanlarında eğitim gören öğrencilerin yıl boyunca ortaya koydukları ürünler sergilendi. 24 -26 Mayıs tarihlerinde tüm Bayburt halkına açık olacak sergide ortaya konan ürünler büyük beğeni topladı.

Okul Müdürü Önder Pınar, hem meslek liselerinin önemini vurgulamak hem de öğrencilere özgüven ve motivasyon sağlamak açısından bu sergilerin çok önemli olduğunu ifade ederek bundan sonraki süreçte de benzer etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

Sergiyi ilgiyle gezen Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ürünler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Okul Müdürü Önder Pınar Başkan Hükmü Pekmezci'ye hediye takdiminde bulundu.

Katılımcılar, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrencilere, öğretmenlerine ve okul yöneticilerine teşekkür etti.