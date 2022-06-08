Çoruh Nehri kıyı bandında çalışmalar başladı

Çoruh Nehri'nin Erzurum Köprüsü'nden Yeni Valilik Hizmet Binasına kadar olan kısmının çift taraflı olarak yeniden yapımını içeren Çoruh Nehri Kıyı Bandı Alanı projesinde ilk kazma vuruldu.

Çoruh Nehri kıyı bandını estetik bir görüntüye kavuşturacak olan projede Erzurum Köprüsü'nden Yeni Valilik Hizmet Binasına kadar olan kısmı çift taraflı olarak yeniden yapılacak.

Proje çerçevesinde yürüyüş yolları, yeşil alanlar, kamelyalar ve bisiklet yolunun yer alacağı bir kıyı bandı oluşturularak vatandaşların istifadesine sunulacak.

Çoruh'un kıyısını yeni baştan dizayn edecek proje hakkında açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci projenin Çoruh Nehri kıyı şeridinden vatandaşların daha verimli bir şekilde faydalanmalarını sağlayacağını ifade ederek, “Çoruh Nehrimiz Bayburt'umuzun can damarı, kıyısında yürüyerek, oturup sohbet ederek güzel vakit geçirdiğimiz, şehrimizle özdeşleşmiş, yalnız şehrimiz için değil ülkemiz içinde gayet önemli bir nehirdir. Bizde Bayburt Belediyesi olarak vatandaşlarımızın nehir kıyısını daha verimli kullanabilmeleri adına bir proje hazırladık ve yapımına başladık. Proje çerçevesinde Çoruh Nehri'nin Erzurum Köprüsü'nden Yeni Valilik Hizmet Binasına kadar olan kısmını çift taraflı olarak yeniden yaparak düzenleyeceğiz. Bu şeritte yeşil alanların yanı sıra kamelyalar, yürüyüş yolları ve bisiklet yolları olacak. Projemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum.” şeklinde konuştu.