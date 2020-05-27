İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cuma günü camiler cemaatine kavuşuyor

Diyanet İşleri Başkanlığınca Cuma günü camilerin cemaatine kavuşacağı bildirilerek uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında cemaate kapanan camiler Cuma günü açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığınca dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında şu bilgilendirme yapıldı.


1. Camilerde abdest alınmayacak evde abdest alınıp gelinecek.(şadırvan, abdest alma yerleri kapalı olacak) 2. Maskesiz camiye girilmeyecek. 3. Herkes kendi seccadesini getirip götürecek. 4. Camilerde belirlenen mesafelerde saf tutulacak. 5. Namaz çıkışlarında kesinlikle tokalaşma olmayacak. 6.Cuma namazı caminin bahçesinde kılınacak camide kılınmayacak. 7. Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. 8. Öğlen ikindi cemaatle kılınacak diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır. 9. Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlarımız ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları gerekir. 10. Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, hutbe okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacaktır. 11. Camilerde ortak kullanıma açık olan rahle, tespih, ayakkabı çekeceği kullanılmayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.