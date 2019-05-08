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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bilgi'nden Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof.

Dr. Vedat Bilgin, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye tebrik ziyaretinde bulundu.


Ziyarette hayırlı olsun temennisinde bulunan, Bilgin, Belediye Başkanı Pekmezci'ye görevlerinde başarılar dileyerek bir süre sohbet etti.


Başkan Pekmezci ise ziyaretlerinden ötürü Dr. Vedat Bilgin'e teşekkür ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.


Pekmezci, “Hemşehrilerimizin böyle önemli görevlerde bulunması bizleri onurlandırıyor ve gururlandırıyor.” ifadelerini kullandı.

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