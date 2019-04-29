Cumhurbaşkanından Başkan Gürer'e ödül

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli Seçimlerde rekor oy ile Türkiye ikincisi olan Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Ankara'da düzenlenen törenle ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer yaptığı açıklamada, “31 Mart 2019 tarihinde yapmış olduğumuz Mahalli İdareler Seçimlerinde rekor bir oy ile Türkiye ikincisi olmamız sebebiyle Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından günün sürprizi olarak AK Parti Belediye Başkanlarımızın huzurunda bu güzel hediyeyle onurlandırılmış bulunmaktayım. Bu gururu bana yaşatan kıymetli hemşehrimize ve teşkilatımıza saygılarımı arz ediyorum" dedi.